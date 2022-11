Ich möchte endlich Sex haben!

Jonas, 15: Seit ich in der Pubertät bin, hab ich irgendwie den totalen Drang, Sex zu haben. Ich masturbiere deshalb ständig und wünsche mir immer, dass ich endlich meinen ersten Sex erleben kann. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Dein Bedürfnis ist normal!

Lieber Jonas,

viele Jugendliche haben beginnend mit der Pubertät ein deutlich spürbares Verlangen nach schönen, sexuellen Gefühlen. Jungen meist noch stärker als Mädchen. Es ist also normal, wenn Du nicht genug von den tollen Gefühlen bei der Selbstbefriedigung und vor allem dem Orgasmus bekommen kannst. Und sicher hast Du auch schon gehört, dass der Sex zwischen zwei Menschen eine tolle, neue Erfahrung ist. Phantasien von Sex zwischen Dir und einem Mädchen entstehen da wie von selbst. Das ist okay. Genieße weiter die Selbstbefriedigung und die Gedanken an Sex, bis es tatsächlich so weit ist und Du Dein erstes Mal erlebst. Sei nicht zu stürmisch, wenn Du bald ein Mädchen für Dich gewonnen hast und ihr näher kommen möchtest. Mädchen merken schnell, wenn es ein Junge nur auf Sex abgesehen hat. Und dann ziehen sie die rote Karte. Sie wünschen sich nämlich fast immer einen Jungen, der ihnen zeigt, dass es ihm nicht nur um Sex geht.

Dein Dr.-Sommer-Team

