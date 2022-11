Ich liebe den Ex meiner besten Freundin!

Rebecca, 15: Vor einiger Zeit habe ich mich in den Ex-Freund meiner besten Freundin verliebt. Seit circa zwei Wochen sind wir zusammen, aber ich habe es ihr noch nicht gesagt. Ich habe Angst, dass sie sauer sein könnte, weil die beiden nach ihrer Trennung damals noch ziemlich viel Streit hatten und sich bis jetzt hassen. Ich will nicht, dass sie mich meidet, wenn ich was mit ihm mache. Was soll ich jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Du brauchst ihre Erlaubnis nicht!

Liebe Rebecca,

natürlich möchtest Du Deine Freundin nicht verletzen, in dem Du mit dem Jungen zusammen bist, der ihr ungeliebter Exfreund ist. Doch was willst Du tun?

Wenn Du wirklich in ihn verliebt bist, kannst Du Deine verliebten Gefühle ja nicht unterdrücken. Und überleg mal: Was, wenn Deine Freundin dagegen wäre? Willst Du dann ihretwegen verzichten?

Für eine Schwärmerei ssetzt man eine sehr enge Freundschaft nicht aufs Spiel. Aber wenn Du richtig verliebt bist, kannst Du Deinen Weg gehen, ohne Dir ihre Erlaubnis einzuholen. Die brauchst Du nicht. Dein Schwarm ist jetzt mit Dir zusammen und sie ist seine Ex. Was mal war, ist Vergangenheit. Die Zukunft kannst Du jetzt frei gestalten. Gemeinsame Treffen zu dritt werden aber vermutlich erstmal nicht stattfinden, wenn sie von Dir enttäuscht ist und nach wie vor sauer auf ihn. Erwarte da nicht zu viel.

Auf jeden Fall sollte sie es von Dir erfahren, bevor sie es von anderen hört oder Euch zusammen sieht. Denn es hintenrum zu erfahren, wäre noch krasser, als wenn Du es ihr persönlich sagst. Vielleicht wird es danach eine Weile Funkstille oder auch Zoff zwischen Dir und Deiner Freundin geben. Denn aus ihrer Sicht ist es natürlich nicht so toll, Dich mit ihrem Ex zu sehen. Aber mit ihren verletzten Gefühlen muss sie selber zu Recht kommen. Die werden nicht schneller weggehen, wenn Du auf den Jungen verzichtest.

Dein Dr.-Sommer-Team

