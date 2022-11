Ich kriege keinen Orgasmus!

Meike, 16: Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich hatte schon so oft Sex mit meinem Freund, aber ich bin noch nie zum Orgasmus gekommen. Das glaube ich jedenfalls. Ich weiß ja schließlich nicht genau, wie sich das anfühlt. Ich liebe meinen Freund wirklich. Aber es klappt einfach nicht. Und ich mag es ihm auch gar nicht sagen. Könnt ihr mir helfen? Ich wünsche es mir so sehr.

Dr.-Sommer-Team: Findet gemeinsam raus, was Dich erregt!

Liebe Meike,

fast alle Mädchen kennen dein Problem: Sie kommen nicht immer, nicht leicht und manch mal gar nicht zum Orgasmus. Doch das ist kein Grund die Hoffnung aufzugeben. Denn oft liegt es daran, dass Paare nicht richtig informiert sind. Sie wissen nicht, wie und wo der Körper eines Mädchens besonders empfindsam und erregbar ist - und wo nicht. Jungen sind unsicher, wie sie die Freundin richtig verwöhnen und berühren können, damit sie Lust spürt. Und nur wenige tauschen sich offen darüber aus. Dabei ist das wirklich hilfreich. Denn niemand kann hellsehen - also nur raten, was wohl gut ankommt. Also rück raus mit der Sprache. Lass Deinen Freund wissen, dass Du das ein oder andere Neue ausprobieren möchtest. Allein die "rein und raus" Bewegungen des Penis reichen nämlich nicht, um Mädchen zum Höhepunkt zu bringen. Das liegt daran, dass in der Scheide nicht so viele Nerven sind, wie in an Schamlippen und Klitoris. Und gerade die Klitoris - sie wird auch Kitzler genannt - ist bei vielen Mädchen der Schlüssel zum Orgasmus. Außerdem brauchen Mädchen viel mehr Zeit, um in die Phase der Erregung zu kommen, in der ein Orgasmus überhaupt möglich ist. Eine halbe Stunde Liebesspiel mit viel Zärtlichkeit vorweg - so lange brauchen viele Mädchen mindestens. Jungen können das oft schneller. Deshalb denken viele Mädchen fälschlicherweise, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Also probiert noch ein bisschen gemeinsam aus, was Dir noch gefallen könnte. Irgendwann wird es klappen. Wahrscheinlich in einem Moment, an dem Du gerade gar nicht daran gedacht hast.

Alles Gute,

Dein Dr.-Sommer-Team

