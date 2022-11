Ich habe einen Damenbart!

Enthaarungscreme: Sie entfernt die Haare oberflächlich aber dafür schmerzfrei und die nachwachsenden Haare fühlen sich nicht so stoppelig an, wie nach einer Rasur. Der Damenbart wird jedoch schnell wieder sichtbar. Und einige reagieren auf die Inhaltsstoffe von Enthaarungscremes allergisch. Im schlimmsten Fall kann sich die Haut entzünden und es können Narben zurückbleiben. Also vorher lieber irgendwo anders an der Haut testen, ob Du das Produkt Deiner Wahl verträgst.

Wachs: Hier wird vor allem Warmwachs erfolgreich gegen den Damenbart eingesetzt. Weil man sich beim Selbstversuch leicht am zu heißen Wachs verbrennen kann, sollte es lieber vom Profi im Studio gemacht werden. Das Wachs wird aufgestrichen, umschließt die Härchen, trocknet leicht ein und wird dann schnell abgezogen. So bleiben die Haare im Wachs hängen. Tut weh, hält aber etwa vier Wochen. Rötungen am ersten Tag sind möglich. Und wie gut die Haut die Wachsbehandlung verträgt, ist auch unterschiedlich.

Threading: So nennt sich eine Enthaarungstechnik, bei der spezielle Fäden auf eine besondere Weise verknotet werden. Dann werden die Fäden so über die behaarte Haut gedreht, dass sich die Haare dazwischen verfangen. So werden die Härchen mit der Wurzel rausgezupft. Das hält ebenfalls bis zu vier Wochen, ist jedoch nichts zum Selbermachen. Es sollte von Profis im Studio gemacht werden (Kosten: ca. 10 Euro). Rötungen am Tag der Behandlung sind nicht auszuschließen.