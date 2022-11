Ich hab meine Regel! Wie sag ich es Mama?

Celina, 13: Ich habe meine Tage zum ersten Mal vor ein paar Wochen bekommen. Jetzt habe ich sie wieder, aber bisher weiß es meine Mutter nicht. Könnt Ihr mir sagen, wie ich es ihr am besten erklären kann?

Dr.-Sommer-Team: Sag es gerade raus!

Liebe Celina,

es fällt vielen Mädchen schwer ihren Müttern zu sagen: “Mama, ich hab meine Regel bekommen. Kannst Du mir jetzt bitte Tampons/Binden vom Einkaufen mitbringen?“ Aber auch wenn es schwer fällt, weil Ihr vielleicht sonst nicht über so etwas redet - es ist der beste Weg: Einmal tief Luft holen und raus damit! Deine Mutter weiß schließlich, dass Du jetzt in dem Alter bist, in dem viele Mädchen ihre Periode bekommen. Also trau Dich.

Dein Dr.-Sommer-Team

