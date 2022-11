Ich bin noch Jungfrau! Sie nicht!

Sergej, 15: Ich hab ein Problem. Und zwar bin ich noch Jungfrau, was meine Freundin allerdings noch nicht weiß. Sie hatte aber schon mal Geschlechtsverkehr. Jetzt möchte sie bald mit mir schlafen. Aber ich trau mich nicht, weil ich noch keine Erfahrung habe. Und ich möchte, dass unser erstes Mal echt schön wird und besonders. Wie kriege ich es hin, dass es unvergesslich wird?

Dr.-Sommer-Team: Das muss Dir nicht peinlich sein!

Lieber Sergej,

einige Mädchen und Jungen setzen sich wegen des ersten Mals ganz schön unter Druck. Und genau das ist dann oft der Grund, warum sie das Ereignis gar nicht so richtig genießen können. Denn sie sind viel zu sehr dabei, ihr Programm abzuwickeln, das sie sich vorher überlegt haben. Du hast Dir auch sehr viel vorgenommen und baust Dir selber damit unnötigen Leistungsdruck auf. Unser Tipp: Bleib offen dafür, was sich bei Eurem ersten Mal ergeben wird. Verlasse Dich auf Dein Gefühl, wenn Du Dich Deiner Freundin annäherst. Folge Deiner Neugierde und probiere aus, was Du spannend findest. Achte auf ihre Körpersignale, wenn Du sie berührst. Fühle jede ihrer Berührungen und Bewegungen ganz bewusst. Dann wird sich wie von selbst ergeben, wie Eurer erstes Mal im Einzelnen verläuft. Wenn Du wirklich aufmerksam und einfühlsam dabei bist, wird es ganz sicher für Euch beide unvergesslich werden. Und das gilt auch, wenn Du noch keine sexuellen Erfahrungen hast. Daraus brauchst Du kein Geheimnis zu machen. Für sie wird es völlig in Ordnung sein, wenn Du vor ihr noch mit keinem anderen Mädchen geschlafen hast. Sie weiß, dass es deshalb für Dich doppelt besonders ist. Du musst es aber natürlich nicht sagen. Lass es auf Dich zu kommen. Das Einzige, was Du wirklich planen solltest ist die sichere Verhütung.

Dein Dr.-Sommer-Team

