Hot, hotter, WM-Spieler 2014: Wer ist der heißeste Boy?

"Thomas Müller ist nicht so heiß. Er ist einfach nicht mein Geschmack. Aber vom Charakter her total. Er ist herzlich und so super sympathisch. Ich finde ihn und Podolski am sympathischsten."

"Lukas Podolski finde ich super. Er ist ja auch mein Landsmann – kommt wie ich aus Polen und ist stolz drauf. Finde ich super cool. Am meisten mag ich an ihm seine freche Art."

"Mario Götze ist einfach nur so süß!"

"Sami Khedira ist nicht so mein Typ. Er ist aber eh schon vergeben."

"Toni Kroos habe ich noch nie gesehen."

"Mesut Özil ist überhaupt nicht mein Typ, ne. Aber er ist ja auch schon vergeben. Da kann ich also nix zu sagen."

"Manuel Neuer hat was. Der ist schön groß und stark. Aber ich weiß nicht, wie er so vom Charakter ist."