Die Hände in den Schoß legen und die Freundinnen ackern lassen? Das kommt für dich null in Frage. Du bietest deine Hilfe freiwillig an und bist sofort dabei, wenn es darum geht, etwas zu organisieren. Und wenn eine Sache mal nicht gleich klappt, bleibst du am Ball. Trotzdem: Mach mal Pause und krieg den Kopf frei!