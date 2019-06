Du bist offen für spontane Aktionen und willst Spaß. Mit deiner unkomplizierten, aufgedrehten Art ziehst du Leute magisch an. Bei dem vielen Smalltalk, den du führst, verplapperst du dich allerdings gelegentlich! Dann trittst du auch mal ins Fettnäpfchen. Check besser, was du über deine Freundinnen verraten darfst und was nicht!