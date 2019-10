Horoskop: Stiere sind wahre Flirt-Master!

STIER 21.4.-21.5. Der erste Eindruck: Dein guter Geschmack fällt sofort auf! Außerdem wirkst du bescheiden und bist vielen von Anfang an sehr sympathisch. Auch, weil du eine angenehme Ruhe ausstrahlst. Einen besseren ersten Eindruck kann jemand kaum hinterlassen! Sei aber auch tolerant den Menschen gegenüber, die nicht so ausgeglichen sind wie du. Wirkung auf Jungs: Nur, weil du gerne flirtest, heißt das nicht, dass du leicht zu haben bist. Das checken auch die Jungs. Umso besser. Denn so müssen sie richtig um dich kämpfen. Du wirkst leidenschaftlich und romantisch. Genieße es, so unbeschwert flirten zu können! Nur mit der Romantik solltest du nicht übertreiben.