Wirkung der Sternzeichen: Zwillinge nehmen kein Blatt vor den Mund

ZWILLINGE 22.5.-21.6. Der erste Eindruck: Du fällst sofort mit deiner guten Laune auf. Es umgeben dich immer viele Menschen und du wirkst, als würdest du mit jeder Situation in deinem Leben fertig werden. Dein Charme zieht alle in den Bann, aber du selbst liebst es auch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zwillinge sind sehr gesellige und oft extrovertierte Menschen. Dass du immer das aussprichst, was du dir denkst, feiern viele auch extrem. Nur manchmal bist du vielleicht einen Ticken zu ehrlich. 😜