Horoskop: Krebse haben ein offenes Ohr für die Probleme anderer

KREBS 22.6.-22.7. Der erste Eindruck: Du gehst total freundschaftlich und ohne jedes Misstrauen auf Menschen zu. Krebse wirken wie jemand, der immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hat. Bewahre dir auf jeden Fall deine Offenheit! Aber nimm dich in Acht vor Menschen, die das ausnutzen. Wirkung auf Jungs: Obwohl du total gefühlvoll bist und dich nach Zärtlichkeiten sehnst, lässt du so schnell keinen Jungen an dein Herz. Viele sehen dich zunächst als super Kumpel. Und oftmals entwickelt sich aus der Freundschaft mit Krebs-Mädels Liebe. Du bist wirklich sehr sensibel und hast Angst davor, verletzt zu werden.