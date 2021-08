Sternzeichen-Eigenschaften: Widder

21. MÄRZ BIS 20. APRIL Bei deiner Geburt wurden dir vor allem Kraft und Energie mit in die Wiege gelegt. Du strotzt nur so vor Optimismus und es kommt selten vor, dass du zur Ruhe kommst. Ohne Action fängst du schnell an, dich zu langweilen. Um das zu verhindern, kannst du einfach dein Begeisterungstalent einsetzen! Widder schaffen es immer problemlos, Freund*innen zu lustigen Aktionen wie z.B. von einer spontanen Party zu überzeugen. Du brauchst die Gesellschaft anderer Menschen und liebst es, deine Freund*innen zu unterhalten. Kommunikation ist dein zweiter Vorname und manchmal muss man dich schon etwas bremsen, um auch mal zu Wort zu kommen. Als Widder gehörst du außerdem zum Element Feuer, welches dir nicht nur Stärke, sondern auch Führungsqualitäten verleiht. Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass andere viel Wert auf deine Meinung legen. Das ist kein Zufall! Du strahlst eine Wärme aus, die von anderen unterbewusst wahrgenommen wird.