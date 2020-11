Jungfrau (24.08. – 23.09.)

Die letzten Wochen des Jahres stehen ganz im Zeichen der Liebe! Eine unerwartete Begegnung lässt dein Herz Achterbahn fahren und auch dein Gegenüber erwidert diese Gefühle und geht auf dich zu. Einer harmonischen Partnerschaft steht also nichts mehr im Wege. Was deinem Sternzeichen in einer Beziehung wichtig ist? Du wünschst dir Geborgenheit und Sicherheit und möchtest stundenlang über alle möglichen Themen mit deinem Partner reden können. Der perfekte Gesprächspartner wird schon bald in dein Leben treten!

Wassermann (21.01. – 19.02.)

Aus einem kleinen Flirt entwickelt sich im Dezember etwas Ernstes. Große Gefühle im Winter sind vorprogrammiert, denn der Wassermann gehört zu den Sternzeichen, die 2020 die ganz große Liebe finden. Ihr merkt schnell, dass es mehr als nur ein Flirt ist und ihr zwei füreinander bestimmt seid. Lass dich darauf ein und versuche, dir nicht zu viele Gedanken oder Sorgen zu machen. Liebe lässt sich nicht planen, genieße dein Glück!

Krebs (22.06. – 22.07.)

Die letzten Monate lief es in Sachen Liebe nicht wirklich rund bei dir und du musstest eine Enttäuschung verkraften. Das liegt aber jetzt hinter dir und du bist bereit, jemandem dein Herz zu öffnen und dich zu verlieben. Dir fällt es nicht immer leicht, anderen deine Gefühle zu zeigen und du hast Angst davor, verletzt zu werden. Zum Ende des Jahres hin solltest du aber deinen Mut zusammennehmen und deine Zweifel aus dem Weg räumen. Auf dich wartet kein Rückschlag, sondern Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch!