Hilfe, es kribbelt nicht wenn ich ihn küsse!

bunny200: Oh man Scheiße, ich hab mich in einen Typen verliebt und hab ihn auch schon geküsst. Aber dabei kamen nicht die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Ich bin mir aber 100% sicher gewesen, dass ich in ihn verliebt bin. Oder war das nur, weil wir nicht sooo gut küssen können?

Dr.-Sommer-Team: Wenn die Schmetterlinge im Bauch fehlen, ist das kein Beweis dafür, dass du nicht verliebt bist. Die sind ja nur eine bildhafte Beschreibung des Kribbelns, das viele - aber längst nicht alle - Verliebte immer wieder mal im Körper spüren.

Und das taucht auch nicht nur beim Küssen auf. Also lass dich nicht verunsichern. Hör lieber jetzt noch mal in dein Herz hinein und schau, ob du immer noch verliebt bist - auch ohne die Schmetterlinge.

Weiter zu: Manchmal ist die Aufregung größer als die Liebe!

Mehr Dr.-Sommer-Infos zum Thema:

» Frisch verliebt: Was in deinem Körper abgeht!

» Deine erste Liebe: Was los ist, wenn's kribbelt!

» Eure Fragen: Ich verknall mich viel zu schnell!