"Heartbreak High": Alle Infos zu Staffel 3

Das Ende der zweiten Staffel von "Heartbreak High" lies Fans der Serie mit vielen Fragezeichen zurück. Vor der brennenden Schule stehen sowohl die Schüler*innen der Hartley High, als auch Jojo und die Schuldirektorin ratlos und fragen sich, wie es weitergehen soll. Ein großer Teil der Schule wird durch den Brand zerstört worden sein und es werden in Zukunft höchstwahrscheinlich erstmal weniger Klassenräume, Spinde und Projekträume zur Verfügung stehen – eine riesige Umstellung für alle.

Malakai sitzt währenddessen im Flugzeug und fliegt mit seiner Mutter in die Schweiz, um dort neu anzufangen. Doch so richtig abgeschlossen hat er mit Sydney noch nicht, denn im Staffelfinale sieht man, wie er den kleinen Origami-Kranich in der Hand hält, den er von Amerie geschenkt hat und dir Tränen fließen. Kurz vor seiner Abreise hat er nicht nur sich selbst eingestanden, sondern auch Harper verraten, dass er Amerie liebt. Persönlich sagen konnte er ihr das (auch wegen Rowan) aber nicht und so schrieb er ihr einen Brief, in dem er ihr (vermutlich) all seine Gefühle für sie gesteht. Nur leider wird Amerie den Brief nie lesen können – denn der verbrennt unentdeckt in ihrem Schulspind. Wird Malakai wieder an die Hartley High zurückkehren? Gibt es vielleicht doch noch ein Happy End für ihn und Amerie?

Amerie und Rowan haben sich zwischenzeitlich während des Brandes notgedrungen ausgesprochen und konnten in letzter Sekunde noch entkommen. Am Ende scheint es so, als würden sie sich gegenseitige Fehler verzeihen und einen Neustart wagen wollen – ob das der Anfang einer tollen Freundschaft ist? Oder entwickeln sie vielleicht auch romantische Gefühle füreinander? Immerhin hat man schon in der zweiten Staffel gesehen, dass es zwischen den beiden knistert.

Und wenn wir schon bei romantischen Beziehungen sind: Auch Darren und Ca$h haben sich nach ihrer Trennung wieder versöhnt und zusammengefunden – doch so richtig gut ist trotzdem noch nicht alles. Ihre stark unterschiedlichen Bedürfnisse, wenn es um Intimität geht, waren der Trennungsgrund und sind so schnell natürlich auch nicht aus der Welt geschafft – werden sie eine Lösung finden, mit der beide glücklich sind? Denn dass die beiden zusammengehören, lässt sich nicht bestreiten!

Während der zweiten Staffel hat sich auch ein neues Pärchen gefunden, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat: Missy und Spider! Was zunächst als Spaß anfängt, wird schnell ernster und vor allem Spider scheint tiefere Gefühle für Missy zu entwickeln. Missy will aber nicht öffentlich zu Spider stehen und so halten sie ihre Affäre geheim. Das setzt Spider und seinem Selbstbewusstsein ganz schön zu und er gesteht, Missy gegen Ende, dass er mehr will, als nur eine geheime Affäre. Bei Missy stößt er da auf taube Ohren – bis zum Abend des Balls (und des Brands), denn da küsst sie ihn vor der brennenden Schule vor allen anderen – wie das wohl weitergeht mit den beiden?

In der dritten Staffel können wir uns also auf jeden Fall auf neues Beziehungsdrama einstellen. 👀

Doch die beste Nachricht am Ende der dritten Staffel: DIE SLT-Stunden sind wieder zurück!!! Wuhuuu😍