Hautrisse an den Brüsten! Was kann ich dagegen tun?

Lina, 15: Seit einiger Zeit hab ich so Risse an den Brüsten. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Ich creme sie oft ein und hoffe, dass das weggeht, weil es mir so peinlich ist. Aber was hilft denn dagegen?

Dr.-Sommer-Team: Die verblassen mit der Zeit!

Liebe Lina,

ob ein Mädchen diese Hautrisse an den Brüsten bekommt oder nicht, hängt nicht von der Pflege der Haut ab. Ein schwaches Bindegewebe und das schnelle Wachstum der » Brüste in der Pubertät sind oft die Ursache dafür, dass diese sogenannten Dehnungsstreifen entstehen. Anfangs sind sie leicht rötlich oder auch bläulich schimmernd. Nach einiger Zeit verblassen sie aber und sind nur noch als etwas helle Striche sichtbar, im Vergleich zur übrigen Hautfarbe.

Ganz vielen Mädchen geht so wie Dir. Einige haben die Dehnungsstreifen auch an Hüfte, Po, Bauch oder den Armen. Doch oft ist es so, dass man selber die Streifen viel mehr wahrnimmt, als es andere tun. Anderen fallen sie oft sogar kaum auf. Auf jeden Fall brauchst Du Dich deswegen nicht zu schämen. Du kannst ja nichts dafür. Pflege und schöne Cremes tun trotzdem gut. Aber sie können die Striche leider weder wegzaubern, noch ihre Entstehung ganz verhindern. Also versuche zu akzeptieren, dass Dein Körper nicht an allen Stellen so perfekt ist, wie Du es Dir wünscht. Auch das gehört zum Erwachsenwerden dazu.

Dein Dr.-Sommer-Team

