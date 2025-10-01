Halloween: Diese Filme und Serien passen perfekt zur schaurigen Jahreszeit🎃
Der Herbst ist da und mit ihm die Halloween-Saison. Und wie jedes Jahr stellt sich wieder die Frage: Was kann man sich anschauen, um in die Gruselstimmung zu kommen?
Halloween: Diese Filme sind genau richtig für die Spuksaison
„Beetlejuice“ (1988) und „Beetlejuice Beetlejuice“ (2024)
Wer seinen Horror lieber etwas campy und goofy mag, sollte sowohl „Beetlejuice“ als auch „Beetlejuice Beetlejuice“ eine Chance geben. Hinter beiden Filmen steckt der Regisseur Tim Burton, den du wohl am meisten für seine Arbeit an der Netflix-Serie „Wednesday“ kennen solltest. Passend dazu spielt auch „Wednesday“-Star Jenna Ortega in „Beetlejuice Beetlejuice“ mit. Darüber hinaus ist ein weiterer Netflix-Star mit dabei: Winona Ryder, auch bekannt als Joyce Byers aus „Stranger Things“, spielt nicht nur in „Beetlejuice“, sondern auch „Beetlejuice Beetlejuice“ die Hauptrolle.
In beiden Filmen geht es um den Bioexorzisten Beetlejuice (Michael Keaton), der um alles auf der Welt versucht, dem Totenreich versucht zu entkommen. Die beste Möglichkeit, diesem Traum nahezukommen, wäre eine Ehe mit Lydia Deetz (Winona Ryder), die sich aber aufgrund eines massiven Altersunterschiedes – und vielen weiteren Gründen – in beiden Filmen weigert, Beetlejuice zu heiraten. Dennoch spinnt der sogenannte Lottergeist seine Intrigen rund um die Deetz Familie … in dem verzweifelten Versuch, seinem Ziel näherzukommen.
„Beetlejuice“ verfügbar auf Amazon Prime Video
„Beetlejuice Beetlejuice“ verfügbar auf WOW
„Companion“ (2025)
Dich interessieren Themen wie toxische Beziehungen, Gaslighting und AI? Dann ist „Companion“ der genau richtige Film für dich, denn der Streifen wartet mit all diesen Themen auf.
Die Story dreht sich um Iris (Sophie Thatcher), die zusammen mit ihrem Freund Josh (Jack Quaid) auf das Anwesen von Joshs Freunden fährt. Doch irgendetwas ist faul, denn Joshs Freunde verhalten sich mehr als seltsam und ein augenöffnendes Ereignis enthüllt, dass nicht alles so ist, wie es scheint …
Verfügbar auf WOW
„Escape Room“ (2019)
Was wäre, wenn sich eine Gruppe von Leuten, die sich nicht kennen, plötzlich gemeinsam in einem Escape Room wiederfinden und keine Ahnung haben, was es damit auf sich hat? Dieser Frage geht „Escape Room“ auf den Grund, der clever verschachtelt, stets einen neuen Weg findet, aufregend zu sein – ohne dabei zu gruselig zu werden. Herzinfarkt vor Spannung vorprogrammiert!
Verfügbar auf Netflix
„Halloween“ (1978) und „Halloween“ (2018)
Was passt mehr zu Halloween als gleich zwei Filme, die denselben Namen wie das Fest tragen? Aber sind diese Filme mehr Süßes oder doch eher Saures?
„Halloween“ ist sowohl die Geschichte des Killers Michael Myers als auch von Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Im ersten Teil von 1978 versucht Michael Myers die Babysitterin umzubringen und prinzipiell sind seine Ambitionen in der Fortsetzung von 2018 immer noch dieselben. Wenn du mal wissen möchtest, wer den Grundstein für Slasher wie Freddy oder Jason gelegt hat, dann bist du bei Michael Myers und somit auch „Halloween“ am genau richtigen Ort.
„Halloween“ verfügbar auf Amazon Prime Video
„Halloween“ (2018) verfügbar auf Amazon Prime Video
“Happy Deathday” und „Happy Deathday 2 U”
Studentin Tree (Jessica Rothe) hat ein gigantisches Problem: Sie steckt in einer Zeitschleife fest und muss denselben Tag immer und immer wieder erleben. Doch als wäre das nicht genug, wird sie an jedem Abend von einem Killer umgebracht, der eine Babyface-Maske trägt. Das Resultat? Eine unfassbar lustige Komödie, die eine ebenso lustige Fortsetzung vorhergebracht hat, die die coole Prämisse nimmt und sie auf alternative Zeitlinien überträgt.
Beide Filme zum Leihen verfügbar auf Amazon Prime Video, YouTube oder Apple TV
„Last Night in Soho“ (2021)
Du magst es, wenn Horrorfilme Fokus auf eine gute Geschichte und noch bessere Optik setzen? Dann ist „Last Night in Soho“ der Film für dich. In diesem Film dreht sich alles um Ellie (Thomasin McKenzie), die neu in London ist, weil sie auf der Modeschule ihrer Träume aufgenommen wurde. Doch weil sie sich mit den neuen Leuten um sie und der andersartigen Umgebung nicht vollends wohlfühlt, hat sie nachts mehr als luzide Träume von einer Sängerin namens Sandy (Anya Taylor-Joy). Diese hat in den 60ern gelebt und anfangs scheint alles fantastisch, bis Ellie langsam realisiert, dass Sandy in Lebensgefahr schwebt – und sie auch!
Verfügbar zum Leihen auf Amazon Prime Video, YouTube oder Apple TV
Lisa Frankenstein (2024)
80s Vibes ala „Stranger Things”: Lisa Swallows (Kathryn Newton) ist eine Teenagerin, die mit ihrem Leben mehr als unzufrieden ist. Ihre Mutter wurde von einer Axtmörderin umgebracht und ihr Vater (Joe Chrest) hat neu geheiratet. Diese neue Ehe hat Lisa eine unfassbar anstrengende Stiefmutter (Liza Soberano) und eine ebenso nervige Stiefschwester (Carla Gugino) beschert. Nach einer Verkettung von Ereignissen erwacht eine Leiche (Cole Sprouse) von 1837 zum Leben und begleitet Lisa fortan auf ihrem Feldzug gegen all jene, die ihr unfair gegenüber waren. Nie zu gruselig, dafür aber seltsamerweise romantisch.
Verfügbar auf Amazon Prime Video
„Scream“ (Filmreihe seit 1996)
Während die Kids der 80er von Freddy und Jason unterhalten wurden, haben die Kinder der 90er und frühen 2000er Ghostface bekommen, der fast immer sein Unwesen in Woodsboro treibt. Der Clou? In jedem Film steckt hinter der Ghostface-Maske eine andere Person, die aber stets Stress mit den ewig gleichen Hauptfiguren Sidney (Neve Campbell), Gale (Courteney Cox) und Officer Dewey (David Arquette) hat. Eine stets schaurige Filmreihe, bei der insbesondere das Mitraten am meisten Spaß bringt.
Die Filme lassen sich auf verschiedensten Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV oder YouTube ausleihen.
Halloween: Diese Serien sorgen für Gänsehaut
„American Horror Story“ (seit 2011)
Horror ist voller Klischees und bestimmter Settings – das weiß vor allem „American Horror Story“. In jeder Staffel stolpern die Charaktere durch verschiedenste Locations, wie Psychiatrien, Hotels oder der Apokalypse. Der Clou der Serie ist hierbei, dass viele Darsteller und Darstellerinnen für die verschiedensten Staffeln zurückkehren, aber plötzlich ganz andere Charaktere spielen. Sprich, wenn du in der einen Staffel dafür gefiebert hast, dass dein Lieblingscharakter überlebt, kann es in der nächsten Staffel sein, dass der/die Schauspieler*in jemanden verkörpert, den du überhaupt nicht leiden kannst.
Verfügbar auf Disney Plus
„Buffy – Im Bann der Dämonen“ (1997 bis 2003)
Retro-Vibes gefälligst? Dann bist du bei „Buffy“ an der genau richtigen Stelle. Die Serie erzählt von der Vampirjägerin Buffy, die sich mithilfe ihrer mystischen Kräfte und ihren Freund*innen allerlei dunklen Mächten stellen muss. Gute Nachrichten für alle Binge-Watcher: Allein von „Buffy“ gibt es sieben Staffeln … und wenn dann auch noch Interesse am Spin-off „Angel“ besteht, gibt es sogar insgesamt 12 Staffeln aus dem „Buffy“-Universum.
Verfügbar auf Disney Plus
„Monster“ (seit 2022)
Wer in sich geschlossene Handlungen liebt und sich für Serienmörder interessiert, ist bei „Monster“ genau richtig. In der Anthologie-Serie wird in jeder Staffel ein anderer Mörder beleuchtet. In Staffel 1 und 2 ging es dabei um Jeffrey Dahmer und die Menendez-Brüder. Passend zur „spooky time“ bringt Netflix diesen Oktober eine dritte Staffel rund um Ed Gein heraus – falls du mehr darüber wissen willst, findest du das über einen Klick auf diesen Link heraus.
Verfügbar auf Netflix
„Scream“ (2015 bis 2019)
„Scream“ gibt es nicht nur als sehr erfolgreiches Filmfranchise, sondern auch als kurzlebige Serie. In dieser wird die Idee der Filme – also das Jagen nach Ghostface – auf mehrere Episoden übertragen und bleibt dabei stets ein spannendes Rätselraten. Die insgesamt drei Staffeln dürften mehr als genug sein, um die schaurige Oktoberzeit zu füllen – oder mindestens ein Wochenende, wenn du lieber bingst.
Verfügbar auf Netflix
„The Last of Us“ (seit 2023)
Pedro Pascal und Bella Ramsey ziehen durch die Apokalypse, denn eine Art Virus hat einen Teil der Bevölkerung in eine Art Zombies verwandelt – die pilzähnlich anmuten. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe und erfreut sich großer Beliebtheit bei Fans. Wer Fan von Action, Horror, aber auch emotionalen Momenten, ist, dürfte bei „The Last of Us“ definitiv auf seine Kosten kommen.
Verfügbar auf WOW