Halloween: Diese Filme und Serien passen perfekt zur schaurigen Jahreszeit🎃

Wer seinen Horror lieber etwas campy und goofy mag, sollte sowohl „Beetlejuice“ als auch „Beetlejuice Beetlejuice“ eine Chance geben. Hinter beiden Filmen steckt der Regisseur Tim Burton, den du wohl am meisten für seine Arbeit an der Netflix-Serie „Wednesday“ kennen solltest. Passend dazu spielt auch „Wednesday“-Star Jenna Ortega in „Beetlejuice Beetlejuice“ mit. Darüber hinaus ist ein weiterer Netflix-Star mit dabei: Winona Ryder, auch bekannt als Joyce Byers aus „Stranger Things“, spielt nicht nur in „Beetlejuice“, sondern auch „Beetlejuice Beetlejuice“ die Hauptrolle.

In beiden Filmen geht es um den Bioexorzisten Beetlejuice (Michael Keaton), der um alles auf der Welt versucht, dem Totenreich versucht zu entkommen. Die beste Möglichkeit, diesem Traum nahezukommen, wäre eine Ehe mit Lydia Deetz (Winona Ryder), die sich aber aufgrund eines massiven Altersunterschiedes – und vielen weiteren Gründen – in beiden Filmen weigert, Beetlejuice zu heiraten. Dennoch spinnt der sogenannte Lottergeist seine Intrigen rund um die Deetz Familie … in dem verzweifelten Versuch, seinem Ziel näherzukommen.

„Beetlejuice“ verfügbar auf Amazon Prime Video