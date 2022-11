Es bedeutet, dass Du Deinem Schatz ein Zeichen gibst: Ich nehme Dich an der Hand, stehe zu Dir, bin für Dich da. Gehe mit Dir durch dick und dünn und will Dich einfach nicht mehr loslassen. Händchenhalten vermittelt Vertrauen, Schutz und ein unheimliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das kann viel intensiver oder stärker sein, als beispielsweise ein Kuss oder andere Berührungen. Denn Händchenhalten ist nicht nur ein körperlicher Akt, in dieser kleinen Berührung stecken jede Menge Gefühle!