Girls: Mehr Spaß am Sex mit PC-Muskel-Training!

So toll wirkt sich ein kräftiger PC-Muskel auf deinen Sex aus!

Deine Scheide, besonders der Scheideneingang - die so genannte orgastische Manschette - ist von Muskelringen umgeben. Führt dein Partner beim Sex seinen Penis in deine Scheide ein, kannst du durch wiederholtes An- und Entspannen des PC-Muskels deine Scheide verengen.

Auf diese Weise übst du sanften Druck auf seinen Penis aus. Das ist für euch beide total erregend. Denn so hat deine orgastische Manschette viel mehr Kontakt zum Penis. Die Reibung ist dann bei den rein-raus Bewegungen beim Geschlechtsverkehr viel intensiver.

Leider wissen immer noch viel zu wenige Frauen, dass sie mit Hilfe ihres PC-Muskels ihre Lustgefühle beim Sex steigern können.

