Girls: Mehr Spaß am Sex mit PC-Muskel-Training!

Übung 2

Jetzt stell dir vor, dass du das zerkaute Stück Obst durch die Scheide in deinen Körper hineinziehst und nach oben in Richtung Kopf beförderst. Mit jeder An- und Entspannung deines PC-Muskels (etwa 20 Mal) rutscht es ein Stück höher.

» Achte darauf, dass du dabei deine Schultern nicht hochziehst, sondern sie leicht nach unten drückst.

Mach Übung 2 so lange du willst - mindestens aber 5 Minuten. Führ die Übungen etwa 5 Mal täglich aus. Du kannst das überall tun: Im Schulunterricht, im Bus, beim Zähneputzen, im Bett oder beim Fernsehen . . .

