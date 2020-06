Katzenaugen "Cat-Eyes" gehören zum 1x1 unter den Augen-Make-ups. Der Look verleiht den Augen einfach einen intensiven Blick und einen verführerischen Touch. Außerdem kannst du mit Cat-Eyes deine Augen einfach größer schminken! Kein Wunder, dass viele Jungs daher auf den dramatischen Augenaufschlag stehen. Aber wie schminkt man eigentlich die perfekten Katzenaugen? So klappt’s in 5 Schritten: