1. „Ich bin immer für dich da!“

*Hach* Dieser Satz gehört wohl zu den allerschönsten Liebeserklärungen. Denn wenn es dir mal wieder so richtig mies geht und du das Gefühl hast, die Welt bricht über dir zusammen, dann ist er da um dich zu beschützen, dich aufzufangen und dir Trost zu spenden. Dieser Satz bedeutet: Wir halten immer zusammen – in guten wie in schlechten Zeiten!

2. „Wie geht es dir?“

Auch wenn diese Frage erst einmal relativ banal klingt, steckt viel mehr dahinter. Denn wenn dein Schatz dich ernsthaft nach deinem Wohlbefinden fragt, dann zeigt er dir damit, wie viel Interesse er an dir hat. Er will wissen, ob du glücklich bist, dir etwas fehlt, oder dich etwas beschäftigt bei dem er dir vielleicht helfen kann.

3. „Du sieht wunderschön aus!“

Dieses Kompliment hört wahrscheinlich jedes Mädchen gerne. Denn es bedeutet nicht nur, dass du ein heißes Outfit an hast, oder dich sexy zurecht gemacht hast. Nein! Dein Schatz bewundert dich einfach als Gesamtpaket - mit all deine liebenswerten Macken.

4. „Es tut mir leid!“

Gerade Jungs tun sich schwer damit, sich zu entschuldigen. Wenn dein Liebster „Es tut mir leid!“ zu dir sagt, dann gibt er zu, dass er bei einer Sache falsch lag und auch darüber nachgedacht hat. Außerdem bittet er dich um Entschuldigung, weil er möchte, dass es harmonisch zwischen Euch läuft. Das ist einer der besten Liebesbeweise überhaupt.

5. „Wir sollten mal…“

„… einen Ausflug machen!“, oder „…deine Oma besuchen!“ – Dieser Vorschlag bedeutet, dass dein Schatz gerne Zeit mit dir verbringt und auf deine Wünsche achtet. Die Vorausplanung zeigt dir, dass er mitdenkt und du in seiner Zukunft eine Rolle spielst. Bei gemeinsamen Ausflügen erlebt man außerdem immer eine Menge und meistens schweißt ein Kurztrip auch noch mehr zusammen.

6. „Was denkst du, was sollte ich tun?“

Wenn er dich um Rat bittet, dann zeigt es, wie viel Wert er auf deine Meinung setzt. Das ist eine der größten Wertschätzungen überhaupt. Es bedeutet, dass du ihm eine wichtige Stütze im Leben bist. Ist ein tolles Gefühl, oder?