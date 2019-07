Das sagt deine Lippenform über dich aus!

Es ist schon ein bisschen verrückt, aber unser Gesicht sagt ganz schön viel über uns aus. Unter anderem auch die Lippen! Ob schmal, breit, dick oder dünn – jede Lippenform hat ihre eigene Bedeutung.

Was bedeutet welche Lippenform:

Jean Haner, Expertin im Facereading, erklärt die Kunst in Gesichtern zu lesen so: „Jeder Zentimeter deines Gesichts ist mit einem bestimmten Teil deiner Persönlichkeit verbunden. Es hat einen Grund, warum du so geboren wurdest. (…) Die Lippen können Aufschluss darüber geben, was für ein Beziehungstyp du bist", erklärt die Autorin in ihrem Buch „The Wisdom of Your Face", dass auf Erkenntnisse der chinesischen Medizin beruht.

Wir verraten dir, zu welchem Typ Menschdu gehörst:

Eine größere Oberlippe

Du bist ein absoluter Beziehungsmensch und strebst nach Harmonie in deinen Leben. Leider stellst du dafür aber deine Bedürfnisse oft hinten an und gehst vielleicht zu viele Kompromisse ein.

Eine größere Unterlippe

Du liebst es verwöhnt zu werden und manchmal wärst du gerne eine kleine Prinzessin. Du genießt dein Leben, unternimmst viel und willst nichts verpassen.

Volle Lippen

Du Glückspilz! Jedes Mädchen träumt von vollen Lippen… Außerdem steckst du voller Empathie und kümmerst dich liebevoll um deine Mitmenschen. Familie und Freunde stehen an oberster Stelle und sie können sich glücklich schätzen, dich zu kennen.

Schmale Lippen

Du bist eher eine Einzelgängerin, was du aber überhaupt nicht schlimm findest. Denn du liebst deine Freiheiten und bist gerne unabhängig. Du hast viele Interessen und bist abenteuerlustig. Natürlich ist dir eine Beziehung wichtig, aber deine Selbständigkeit willst du nicht aufgeben.

Lippen mit einem spitzen Amorbogen

Du bist unglaublich schlagfertig und sehr kreativ. Außerdem sprudelst du nur so vor Ideen und versuchst andere davon zu überzeugen. Manchmal redest du aber auch ein bisschen viel, ohne vorher nachzudenken.

Lippen mit einem runden Amorbogen

Alle schätzen dich für deine mitfühlende und hilfsbereite Art. Du steckst voller Empathie und nimmst dir Zeit für deine Freunde und Familie. Eine Beziehung pflegst du mit sehr viel Hingabe.

Keine Oberlippe und schmale Unterlippe

Du bist ein absoluter Karrieremensch: Erfolg im Job steht für dich an erster Stelle! Du arbeitest immer ehrgeizig an deinen Zielen. In einer Beziehung fällt es dir schwer Kompromisse einzugehen. Es ist leider nicht so einfach den richtigen Partner zu finden.

Wichtiger Hinweis: Diese Persönlichkeitsbeschreibung solltest du bitte nicht zu ernst nehmen. :) Denn natürlich gibt es noch viel mehr Faktoren die dich zu DEM MENSCH machen, der du bist. <3

Das könnte dich auch interessieren: