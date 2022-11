Gerücht oder Wahrheit?

Gerücht: Jungs kommen schnell, Mädchen langsam!

Stimmt, jedenfalls meistens! Männer kommen beim Sex sehr oft vor den Frauen.

Woher das "Gerücht" kommt:

Wer schon Sex mit einem Partner hatte, kennt das aus eigener Erfahrung. Doch der frühere Orgasmus der Männer hat nichts mit männlicher Geilheit oder Ungeduld zu tun. Und der spätere Orgasmus der Frauen ist nicht auf weniger Lust oder eine verkorkste Sexualität zurückzuführen.

Die Wahrheit ist:

Viel einfacher! Männer sind einfach nur schneller erregbar als Frauen. Frauen brauchen mehr Zeit, um zum Orgasmus zu kommen. Das hat biologische Gründe.

Bei jungen Männern liegt das vor allem an der hohen Konzentration an Geschlechtshormonen. Dazu kommt die Aufregung und die fehlende Erfahrung, wie sie ihre Erregung selbst steuern können. Deshalb passiert's immer wieder, dass ein Junge schon abspritzt, kaum dass der seinen Penis angefasst hat. Aber das muss nicht so sein. Jeder Mann kann lernen, seinen Orgasmus ohne Anstrengung etwas hinauszuzögern. Warum das Sinn macht: Weil er dann seine Lust länger genießen kann.

Aber wenn ein Mädchen trotz Anstrengung bei der Selbstbefriedigung lange nicht oder gar nicht zum Höhepunkt kommt, hat das meistens eine andere Ursache: Dann liegt das daran, dass sie beim Onanieren ihr Lustzentrum - den Kitzler - nicht oder nicht ausreichend stimuliert.

Tatsache ist: Jeder kann lernen, seine Erregung selbst zu steuern! Ob jemand schnell kommt oder ewig braucht, um zu kommen, hängt vor allem davon ab, wie gut er seinen Körper und dessen sexuelle Reaktionen kennt. Wer weiß, wo und wie er besonders erregbar ist, kann sich seine Befriedigung schnell holen oder den Genuss seiner Erregung möglichst lang ausdehnen. Das gilt für Mädchen genauso wie für Jungs.

Tipp: Manchmal braucht's für einen Orgasmus auch mehr als nur ein paar raffinierte Handgriffe an Penis oder Vulva. Denn Lust entsteht ja bekanntlich im Kopf. Drehst du dort in deiner Fantasie bei der Selbstbefriedigung eine erregende Liebesszene mit deinem Traumpartner, heizt das deine körperliche Lust zusätzlich an. So kommst du schneller zum Höhepunkt.

