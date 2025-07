GERMANY GOES ZRCE: Diese Stars sind auf dem wilden Mix aus Urlaub und Party dabei

Die letzten sieben Jahre wurde auf der Insel Pag in Kroatien das „Bavaria goes Zrce“ (BGZ) gefeiert, doch weil das BGZ auch viele Personen anlockte, die nicht aus Bayern kamen, wurde es nun offiziell in „Germany goes Zrce“ (GGZ) umbenannt. Das Ziel von „Germany goes Zrce“? „Urlaub und Party für alle anzubieten“ – denn das GGZ ist nicht nur ein simples Festival, sondern viel eher eine Party- und Urlaubsreise. Das heißt, dass du nicht entscheiden musst, ob du lieber am Strand oder im Club bist, sondern einfach beides machen kannst! Und jetzt die beste Nachricht: „Germany goes Zrce“ findet vom 02. bis zum 09. August statt – also im absoluten Hochsommer … und das in Kroatien!