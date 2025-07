So geht es im DCU nach „Superman“ weiter

DC hat den Reboot Knopf gedrückt und ihr Film-Universum neu gestartet: Serien wie „Arrow“ oder „The Flash“ und Filme, wie „Man of Steel“ sind nicht mehr Teil des Kanons. Der allererste Film im neuen DC-Universum ist „Superman“ – doch darüber hinaus sind noch viele weitere Filme geplant. So wie es bei Marvel im MCU Phasen gibt, wird es auch im DCU „Phasen“ geben – nur heißen sie hier „Chapters“, also Kapitel. Das erste Kapitel im DCU heißt „Chapter One: Gods and Monsters“. Im Folgenden findest du alle Projekte, die man in diesem Kapitel erwarten kann … plus alle anderen Filme, die sich offiziell in Produktion befinden.