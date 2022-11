Gekräuselt oder glatt: Die Haare in der Hose!

Muss ich meine Schamhaare entfernen?

Nein!

Es ist völlig okay, wenn du deine Schamhaare einfach wachsen lässt. Niemand hält dich deshalb für unnormal. Genauso in Ordnung ist es, wenn du deine Schamhaare zum Teil oder ganz rasierst. Es ist eben - wie so vieles im Leben - eine ganz persönliche Geschmackssache.

Übrigens: Anders als die Kopfhaare muss man die Schamhaare nicht schneiden, damit sie nicht zu lang werden. Ein Schamhaar wächst nur etwa 6 Monate lang - ungefähr einen Zentimeter pro Monat - dann fällt es aus und ein Neues wächst nach.

In manchen Ländern gehört es zum guten Ton, dass sich Männer und Frauen die Schamhaare entfernen. Z. B. aus hygienischen Gründen, weil sie so ihre Genitalien besser waschen können. Oder weil es gepflegter aussieht. Oder einfach, weil es gerade Mode ist. Manche tun es, weil sie sich ohne Haare schöner finden oder sich davon Vorteile beim Sex versprechen.

In anderen Ländern ist es unüblich oder sogar unschicklich, wenn sich Frauen oder Männer im Intimbereich rasieren. Dort gilt es als kindisch oder sogar geschmacklos, sich dem Partner beim Sex so ganz nackt zu präsentieren.

Tatsache ist: Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung entfernt oder kürzt sich regelmäßig die Schamhaare. Bei uns in Europa gibt es keine festen Regeln zur Rasur der Schamhaare. Weder für Männer noch für Frauen. Jede/r kann es tun oder lassen. Ganz wie er/sie das will.

