Geht auch Öl statt Gleitgel?

Johannes, 14: Gibt es eigentlich einen Ersatz für Gleitgel? Ich hab mal gehört, dass man stattdessen auch Olivenöl oder Baby-Öl benutzen kann. Geht das wirklich?

Dr.-Sommer-Team: Es kommt drauf an, wofür!

Lieber Johannes,

Baby-Öl, Olivenöl oder Bodylotion sind meist gut hautverträglich und können bei Massagen oder der Selbstbefriedigung ruhig eingesetzt werden. Du solltest sie nur nicht gleichzeitig mit Kondomen verwenden. Denn sie können das Material angreifen, porös werden und damit ihren Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten verlieren.

Gleitgele hingegen sind mittlerweile fast alle so zusammengesetzt, dass sie für die gleichzeitige Anwendung von Kondomen geeignet sind. Auf jedem Produkt stehen diese Hinweise für die Benutzung deshalb extra drauf, damit die Anwender ganz sicher sein können, das richtige Mittel in den Händen zu halten.

Welches Produkt das richtige ist, kommt also darauf an, was Du vorhast. Es gibt übrigens mittlerweile gut duftende Gleitgele, die gleichzeitig zur Massage verwendet werden können, falls Du das vorhast.

Dein Dr.-Sommer-Team

