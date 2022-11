Gefällt ihr der Sex?

Moritz, 14: Ich habe schon ein paar Mal mit meiner Freundin geschlafen und frage mich, ob ihr der Sex überhaupt gefällt. Woran kann ich das erkennen?

Dr.-Sommer-Team: Achte auf ihre Reaktionen! Sie sagen es Dir!

Lieber Moritz,

Du möchtest offenbar herausfinden, wie Deiner Freundin Eurer Sex gefällt, ohne sie fragen zu müssen. Dann heißt es: Achte auf ihre Körpersprache. Nimmt sie Deine Bewegungen aktiv an und bewegt sich selber auf eine für Dich anregende Weise? Stöhnt sie oder wird ihr Atem schneller und hörbar? Berührt sie lustvoll Deinen Körper? Bekommt sie einen Orgasmus? Je mehr dieser Fragen Du mit "Ja" beantworten kannst, desto mehr kannst Du davon ausgehen, dass sie den Sex auch mag.

Zieht sie hingegen ihren Körper in ihren Bewegungen eher zurück, ist zurückhaltend oder sehr unsicher, wie sie sich bewegen soll, muss das zwar nicht heißen, dass ihr der Sex nicht gefällt. Es wären aber Zeichen dafür, dass sie noch nicht genau herausgefunden hat, was ihr Spaß macht.

Wenn Du es ganz genau wissen willst, dann frag einfühlsam nach. Du brauchst ja nicht zu fragen: "Und Schatz, wie war ich?" Aber Du kannst beim Sex leise flüstern: "Ist es schön so?" Oder: "Magst du, wenn ich es so mache?" Vielleicht auch: "Zeig mir, was du magst!" Oder: "Zeig mir, welches Tempo für dich schön ist."

Im Rausch der Sexualhormone kannst Du solche Fragen manchmal besser einfließen lassen, als wenn Du danach darüber sprichst. Aber auch Gespräche nach dem Sex müssen nicht peinlich sein. Baue ihr eine Brücke, wenn sie schüchtern ist und leg einen Satz vor. Zum Beispiel: "Ich fand es total schön, als du mir dein Becken so entgegen gestreckt hast! Wie war das für dich?" Manchmal fällt es dann leichter zu antworten, wenn der andere einen positiven Satz vorweg schickt.

Ein bisschen Mut gehört immer dazu, offen über Sex zu sprechen. Es profitieren aber immer beide davon, wenn durch ein offenes Gespräch ein bisschen Unsicherheit verschwindet. Also trau Dich…

Dein Dr.-Sommer-Team

