Freundschaft beenden!? Wann es Zeit dafür sein kann!

Sag es zum Beispiel so:

"Ich interessiere mich gerade für ganz andere Sachen als Du. Und ich will meinen Spaß dabei haben. Wenn es Dir keinen Spaß macht, dann mache ich das lieber mit jemand anderem. Ich hoffe, Du verstehst das." Oder: "Ich hab das Gefühl, Du kannst gerade gar nichts damit anfangen, was mich so beschäftigt. Kann das sein?" Dann könnt Ihr darüber sprechen, wie Ihr beide Eure Freundschaft im Moment erlebt. Vielleicht findet Ihr einen Weg, wie jeder er selbst sein kann und ihr trotzdem Freunde bleibt. Ihr müsst ja schließlich nicht alles zusammen machen.

Einfach nicht melden oder unkommentiert auf Abstand gehen verletzt den anderen unnötig.