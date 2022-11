Fische: Du bist "Stranger Things"-Charakter Elfi

Aus der Serie: Horoskop: Dieser "Stranger Things"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Seit dem Jahr 2016 sind alle schwer verliebt! 🥰 Und zwar in die Netflix-Serie "Stranger Things". Es wird nicht nur der coole 80's Look der Serie gefeiert, sondern auch die Storyline der Show ist einfach einzigartig. Kein Wunder, dass "Stranger Things" seit fünf Jahren zu den beliebtesten Serien ever gehört. Und was wäre eine Show ohne seine Charaktere. Mutig, schüchtern, hilfsbereit oder total gemein – Jede Rolle ist für sich einmalig, doch zu welchem Charakter passt dein Sternzeichen? Finde es jetzt heraus! ⤵️