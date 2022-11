Steinbock: Du bist "Stranger Things"-Charakter Mike Wheeler

Bei Steinböcken hat man das Gefühl, dass eine alte Seele in ihren Körpern ruht. Auch wenn man jung ist (so wie Mike Wheeler bei "Stranger Things"), so ist ein Steinbock immer geerdet und im Einklang mit sich selbst. Auch in Sachen Karriere wissen viele Steinböcke schon sehr früh, was sie möchten und was nicht. Sie wirken aber auch zurückhaltend und ruhig. Das liegt daran, dass du hartnäckig an deinem Ziel arbeitest, ohne es öffentlich an die große Glocke zu hängen! 💪🏻