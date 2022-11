Finden Jungs tiefe Ausschnitte toll?

Sina, 14: Haben Jungs wirklich mehr Interesse an Mädchen, die tiefe Ausschnitte tragen? Und haben sie dadurch mehr Lust? Denken sie, dass die Frau dann sexbegieriger ist?

Dr.-Sommer-Team: Viele ja!

Liebe Sina,

Dir ist offenbar aufgefallen, dass ein tiefer Ausschnitt für viele Jungen und Männer ein echter Hingucker ist. Das liegt daran, dass weibliche Brüste für männliche Wesen der sichtbare Ausdruck von Weiblichkeit sind. Und wenn es davon viel zu sehen gibt, weil der Ausschnitt tief ist, finden das einige schlichtweg sexy.

Weil viele Mädchen und Frauen das wissen, ziehen sie sich bewusst etwas freizügiger an, wenn sie Lust auf Flirts haben. Dieses Signal nehmen Jungen in Flirtlaune schnell wahr und versuchen ihr Glück. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es kommt eben mehr auf die Chemie an als auf das Dekolleté.

Es gibt aber auch Mädchen, die es einfach für sich gern leiden mögen, wenn ein Shirt oder eine Bluse weit ausgeschnitten ist. Sich selber mal sexy zu stylen macht ja auch ohne zu flirten Spaß. Wenn in diesem Fall ein Junge auf eine schnelle Nummer hofft, kann er sich schon mal die Nase stoßen.

Wieviel Lust ein Mädchen auf Sex hat, hängt auf jeden Fall nicht von der Wahl der Kleidung ab. Falls Du Dich fragst, was Du zum Flirten anziehen sollst, ist immer das am besten, was Du bei Dir selber leiden magst und worin Du Dich wohl fühlst. Egal ob Rollkragen oder tiefer Ausschnitt.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Alle Artikel zum Thema "Brüste" findest Du hier!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.