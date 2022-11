Fester Freund! Wie sag ich es Mama?

Svea, 12: Ich habe einen Freund, mit dem ich mich öfter treffe. Bisher hab ich dann immer zu meiner Mutter gesagt, dass ich etwas mit einer Freundin unternehme. Ich hab aber Angst, dass sie es rausbekommt. Deshalb möchte ich es ihr selber sagen. Aber wie?

Dr.-Sommer-Team: Sag es einfach, wie es ist!

Liebe Svea,

vielen Jungen und Mädchen in Deiner Situation steht das Gespräch mit den Eltern über den ersten Freund oder die erste Freundin bevor. Das ist ja auch eine ganz neue Situation und die Reaktion der Eltern manchmal etwas ungewiss. Trotzdem gibt es keinen Grund, Dich weiter heimlich mit Deinem Freund zu treffen. Es ist ja schließlich nicht falsch oder verboten, in Deinem Alter einen Freund zu haben. Ein schlechtes Gefühl ist es hingegen, bei jedem heimlichen Treffen einen Vorwand zu erfinden.

Also: Schluss mit der Heimlichtuerei und raus mit der Wahrheit! Das ist meist leichter, als gedacht. Entweder Du sagst es ihr, wenn Ihr beide gerade gut drauf seid: "Mama. Ich hab übrigens seit kurzem einen Freund. Er heißt… und ist total nett." Oder Du bringst ihn einfach mal mit nach Hause. Dann sieht Deine Mutter gleich, wie Du in seiner Gegenwart strahlst. Das sagt oft mehr als tausend Worte. Und verliebte Töchter machen normalerweise auch die Mütter glücklich.

Was soll passieren? Selbst wenn sie es nicht toll finden sollte, wird sie sich trotzdem an den Gedanken gewöhnen müssen, dass ihre Tochter jetzt eine junge Frau wird. Und in diese Entwicklung gehören schwärmen und verlieben nun mal dazu.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

