Exklusiv auf BRAVO.de: Trailerpremiere zu "Greg's Tagebuch - Ich war's nicht!"

"Greg's Tagebuch" ist die Verfilmung der beliebten Buchreihe von Jeff Kinney. In Deutschland sind bis heute sechs Bände erschienen. Film Nummer drei kommt im September 2012 in die Kinos. Schau Dir exklusiv bei uns den ersten Trailer dazu an!

Darum geht's im dritten Teil: Ein weiteres Schuljahr ist geschafft und die großen Sommerferien stehen vor der Tür! Und für die hat Greg Heffley (Zachary Gordon) schon ganz viele Pläne. Allerdings andere als sein Vater (Steve Zahn) und so findet sich Greg bald unfreiwillig beim Camping mit einer alten Pfadfindertruppe wieder. Nach einigen chaotischen Zwischenfällen werden die Zelte aber früher abgebaut als gedacht und Greg kann endlich die Ferien mit Rupert (Robert Capron) im schicken Country Club mit Pool genießen.

Zu seiner großen Freude trifft er dort sogar seinen Schwarm Holly Hills (Peyton List) und die Ferien scheinen perfekt. Aber dann schummelt sich auch Gregs älterer Bruder Rodrick (Devon Bostick) in den exklusiven Club, Greg verliert seine Badehose im Pool und irgendwie geht auch alles andere schief…

Mehr Infos findest Du auf www.facebook.com/GregsTagebuch.Filme

"Greg's Tagebuch - Ich war's nicht!" - ab dem 20. September 2012 im Kino. Schau Dir hier nun den ersten Trailer zum Film an!