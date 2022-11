Eure Fragen: Warum wird ein erregter Penis größer?

Leo, 13: Mich beschäftigt schon lange eine Frage, die ich aber weder meinen Eltern noch einem Lehrer stellen will, weil ich das peinlich finde: Könnt Ihr mir sagen, warum ein Penis wächst und steif wird, wenn man erregt ist? Er ist ja dann um einiges größer als vorher und ganz hart. Aber wie genau passiert das?

DR.-SOMMER-TEAM: Wegen der starken Blutzufuhr!

Eine interessante Frage, lieber Leo. Vor allem, weil es wirklich kein anderes

Körperteil gibt, das sich dermaßen schnell und auffällig verändern kann wie ein Penis. Und das passiert so: Unter der dehnbaren Penishaut befinden sich drei sogenannte Schwellkörper. Zwei auf der Oberseite und einer an der Unterseite. Wenn du sexuell erregt bist, füllen sich diese Schwellkörper mit Blut, was deinen Penis größer und fester werden lässt. Durch die Muskelanspannung im Bereich des Penisansatzes richtet er sich schließlich auf. Der Größenunterschied zwischen Ruhezustand und steifem Penis kann von Junge zu Junge sehr unterschiedlich sein. Bei erwachsenen Männern wird der Penis etwa zwei- bis viermal so lang und ungefähr doppelt so dick. Schon eine erstaunliche Leistung, nicht wahr?

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

Mehr lesen:

» Penis von A bis Z!