Eure Fragen: Meine beste Freundin will sich umbringen!

NfSGott: Meine beste Freundin will sich umbringen! Sie liebt meinen besten Freund schon seit 3 Jahren. Er sie aber nicht. Sie ist total verzweifelt und weint jeden Abend. Ich versuche so gut wie jeden Tag sie davon abzuhalten, aber sie will nicht einsehen, dass es nichts bringt. Es ist wirklich furchtbar, sie verletzt sich auch selbst. Bitte helft mir und sagt, was ich tun soll!

Dr.-Sommer-Team: Ganz schön stressig für dich, wenn du fast jeden Tag aufpassen musst, dass deine beste Freundin ihre Drohung nicht wahr macht und sich umbringt. Geht dir das nicht langsam auf die Nerven? Und bist du nicht auch mal sauer auf das Mädchen, weil sie dich mit ihrem Drama ständig in Atem hält?

Wenn ja, dann kann ich das gut verstehen. Denn ihr Verhalten ist ziemlich aggressiv. Nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen all die Menschen, die sie da immer wieder mit reinzieht. So wie sie das mit dir macht.

Überforder dich nicht! Es ist es völlig okay, wenn du dich mal aus der Rolle des Helfers zurückziehst. Und: Du darfst ihr auch zeigen, wenn du wütend auf sie bist. Zum Beispiel, weil sie nicht kapieren will, dass sie bei deinem Freund keine Chance hat. Oder weil sie so selbst zerstörerisch mit sich umgeht.

Das kannst du tun:

» Informier ihre Eltern!

» Hol dir Hilfe!

» Begleite sie zu einer Beratungsstelle!