Eure Fragen: Ist nur ein großer Penis gut für Sex?

Jan, 15: Ich hab seit einem halben Jahr eine Freundin. Wir hatten schon Petting und wollen jetzt miteinander schlafen. Aber ich hab Angst, dass mein Penis nicht groß genug ist. Wie groß sollte der Penis denn sein? Und wie kann ich meine Freundin wirklich befriedigen?

DR-SOMMER-TEAM: Es kommt nicht auf die Größe an!

Diese Frage stellen uns viele Jungen, lieber Jan. Doch keine Sorge: Es liegt nicht an der Größe deines Penis, wie schön der Sex für deine Freundin wird.

Denn die Vagina eines Mädchens ist nur an den ersten Zentimetern im Innenbereich der Scheide sexuell erregbar - und da kommt jeder Penis hin. Schön und erregend ist Sex für Mädchen, wenn ihre Klitoris (Kitzler) ins Liebesspiel mit einbezogen wird. Denn das ist das Zentrum ihrer Lust! Die Klitoris liegt oberhalb des Scheideneingangs, dort, wo die äußeren Schamlippen zusammenwachsen. Die sehr sensiblen Nerven der Klitoris leiten die lustvollen Gefühle in die inneren und äußeren Schamlippen und weiter bis zum After. Das bedeutet: Der ganze Bereich um den Scheideneingang herum ist für zärtliche Berührungen sehr empfänglich. Deine Qualitäten als guter Lover hängen vor allem davon ab, ob du Fantasie hast und dich auf deine Freundin und ihre Wünsche einlassen kannst!

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

