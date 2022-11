Eure Fragen: Bin ich lesbisch?

JESSICA, 16: Ich hab neulich bei meiner Freundin geschlafen, und wir haben Küssen geübt. In dem Moment hat es in meinem ganzen Bauch gekribbelt. Heißt das nun, dass ich lesbisch bin? Was mach ich denn jetzt? Ist das nur eine Phase bei mir? Und wie soll ich mich ab sofort verhalten? Ich trau mich nicht, es jemandem zu erzählen.

DR.-SOMMER-TEAM: Möglich! Nimm dir Zeit, es herauszufinden!

Liebe Jessica, viele Mädchen und auch Jungen brauchen eine längere Zeit, um sich darüber klar zu werden: Mag ich Jungen, Mädchen oder auch beide? Die Kussübungen mit deiner Freundin haben ein Kribbeln in dir ausgelöst. Klar, denn ein intensiver Kuss ist im ganzen Körper zu spüren - auch von Mädchen zu Mädchen. Das hat dich überrascht. Aber es muss nicht zwingend bedeuten, dass du lesbisch bist. Doch es ist okay, wenn du noch Zeit brauchst, um dir über deine Gefühle klar zu werden. Vielleicht bleibt es ja auch einfach eine prickelnde Erfahrung, die sich nicht wiederholen wird. Finde es heraus, indem du in der kommenden Zeit deine Gefühle und Gedanken über deine Freundin und auch andere Mädchen beobachtest. Solange du dir nicht sicher bist, zwinge dich nicht zu einer Entscheidung. Du weißt nicht, wie du dich jetzt gegenüber deiner Freundin verhalten sollst? Überleg mal, ob du mit ihr darüber sprechen möchtest - euer Kuss zeigt schließlich, dass ihr euch vertraut. Nur Mut!

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

