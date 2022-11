Erstes Mal nach drei Monaten?

Mareike, 15: Ich bin seit drei Monaten mit meinem Freund zusammen und wir wollen bald miteinander schlafen. Ich fühle mich wirklich bereit dafür. Aber irgendwie finde ich auch, dass es ein bisschen früh ist, weil wir erst drei Monate zusammen sind und es ja auch mein erstes Mal ist. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Lass es auf Dich zukommen!

Liebe Mareike,

jedes Paar hat seinen eigenen Zeitpunkt, wann es sich bereit für sein das erste Mal fühlt. Einige erleben es schon nach einigen Tagen, andere lassen sich über ein Jahr Zeit. Interessanterweise denken aber viele nach etwa drei Monaten, dass sie sich bald vorstellen können, miteinander zu schlafen. So wie Ihr!

Dass Du diesen Gedanken auch schon an Dich herangelassen hast, zeigt: Du fühlst Dich wohl mit Deinem Freund und vertraust ihm. Er könnte also der Richtige sein, um den ersten Sex zu erleben. Doch deshalb muss es nicht unbedingt ganz bald passieren. Du kannst ihm auch sagen: "Ich möchte gern bald mit dir schlafen. Aber ein bisschen Zeit brauche ich noch, damit ich mich ganz sicher fühle."

Vielleicht macht Ihr in der kommenden Zeit schöne Erfahrungen dabei, Euch langsam körperlich näher zu kommen. Dann könnt Ihr ja schon mal gemeinsam überlegen, wie Ihr sicher verhüten wollt, wenn es so weit ist mit dem ersten Mal. Und wenn Ihr in Sachen Verhütung vorbereitet seid, lasst es einfach auf Euch zukommen. Kein: Morgen soll es passieren. Das macht Stress!

Wenn der richtige Moment für Euch beide gekommen ist, wirst Du es spüren. Dann ist egal, wie viel Monate Ihr zusammen seid. Hauptsache, Ihr wollt es beide. Und ein bisschen Aufregung gehört immer dazu.

Dein Dr.-Sommer-Team

