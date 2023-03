Erster BH! So findest du deine Körpchengröße!

So misst Du den Umfang!

» Den Umfang kannst Du ganz einfach mit einem Maßband herausfinden. Lege ihn es ein mal um deinen Brustkorb herum - und zwar unter der Brust. Dort, wo der BH in Zukunft um deinen Körper gelegt wird. Du brauchst die Länge in Zentimeter. Die Größen für den Umfang sind immer in Fünf-Zentimeter-Schritten unterteilt. Das heißt, es gibt BHs mit dem Umfang: 70, 75, 80, 85 und so weiter. Wenn Du genau dazwischen liegst, musst du ausprobieren, was dir angenehmer ist.

» Wähle den Umfang so, dass der BH gut passt, wenn er im ersten Häkchen zugemacht wird. Nach längerem Tragen weiten sich BHs. Wenn zu Anfang das erste Häkchen passend war, kannst du es später am zweiten Häkchen zumachen, wenn er etwas weiter geworden ist. Kaufst du ihn gleich so, dass er nicht enger zu stellen geht, hast du wahrscheinlich nicht lange etwas davon.

Die Körbchengröße!

Sie wird mit Buchstaben beschrieben. Kleine Brüste haben dann zum Beispiel Größe A, etwas größere B und sehr große zum Beispiel F. Damit Du eine Vorstellung davon hast, wie groß A, B, C und so weiter in etwa sind, haben wir dir ein Paar Beispiele für dich ausgesucht.

Beispiele für die Körbchengröße!

» Viele Mädchen mit kleinen Brüsten wünschen sich, dass sie noch wachsen. Sie denken vielleicht, dass sie keinen BH brauchen. Sie brauchen ihn vielleicht auch wirklich nicht, wenn es darum geht, die Brüste beim Sport zu stützen. Aber sie können natürlich trotzdem einen BH tragen, wenn sie es schön finden.

» Außerdem können BHs in allen Körbchengrößen auf sehr hübsche Weise ein bisschen beim eleganten Schummeln helfen. Kleine, eingenähte Polster in den Körbchen lassen auch kleine Brüste etwas runder erscheinen. Wenn das was für dich ist, probiere es einfach mal im Geschäft aus, ob du deich mit einer kleinen Mogelpackung wohl fühlst. Weiß ja keiner;-)

» Wenn es Dir vor allem darum geht, schöne Wäsche zu tragen, kannst du auch Bustiers ausprobieren. Man spricht es "Büstiiiee" aus. Also mit langem "i" und "e". Sie sind wie BHs ohne feste Körbchen oder wie Unterhemden, die unterhalb der Brust aufhören. Bustiers sind bequem, haben aber weniger stützende Funktion als BHs. Ihre Größe ist deine normale Kleidergröße.