Erektion beim Kuscheln!

Patrick, 15: Immer wenn ich mit meiner Freundin kuschle, bekomme ich eine Erektion. Das ist mir sehr unangenehm. Kann ich irgendwas dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Versuche entspannt zu bleiben!

Lieber Patrick,

durch die Mengen von Hormonen, die in Deinem Alter auf den Körper einwirken, sind sehr viele Jungen sexuell ganz leicht erregbar. Und selbst wenn sie in gar keiner erregenden Situation sind, kann zum Beispiel allein die Reibung des Penis an der Hose ungewollt eine Erektion auslösen.

Dagegen kannst Du so gut wie gar nichts tun. Denn es ist ja keine bewusst herbeigeführte Erektion sondern sie passiert einfach. Und Kuscheln kann nun mal sehr erregend sein. Manchmal hilft es aber schon, die Erektion nicht unterdrücken zu wollen sondern es locker zu nehmen und den Dingen ihren Lauf zu lassen.

Viele Mädchen finden es übrigens aufregend oder spannend, wenn sie merken, dass der Junge beim Kuscheln und Küssen eine Erektion bekommt. Und die meisten wissen, dass das nicht immer gleich heißt, dass der Junge schon Sex haben will.

Falls Du befürchtest, Deine Freundin könnte es stören oder aufdringlich finden, erkläre ihr, wie es bei Jungen und vor allem bei Dir ist. Oder sag einfach etwas wie: "Er findet es offenbar auch schön!" Du musst aber nichts sagen, solang Du nicht das Gefühl hast, dass Deine Freundin ein Problem damit hat. Denn eine Erektion ist ja schließlich auch ein Zeichen dafür, dass Du auf sie stehst. Und das ist sicher ganz im Sinne Deiner Freundin.

Dein Dr.-Sommer-Team

