Erektion beim Küssen! Wie peinlich!

Oskar, 16: Wenn ich meine Freundin küsse, bekomme ich einen steifen Penis. Das ist mir peinlich und ich wollte wissen, ob ich das irgendwie kontrollieren kann.

Dr.-Sommer-Team: Sag ihr, dass Du das nicht steuern kannst.

Hallo Oskar,

sicher ist es zu Anfang peinlich, wenn Dein Penis sich unerwartet oder ungewollt beim Küssen aufrichtet. Doch Du kannst nichts dagegen tun. Das schöne Gefühl beim Küssen weitet sich eben auf Deinen Körper aus. Und deshalb bekommst Du eine Erektion – auch wenn Du vielleicht gar nicht an Sex gedacht hast. Es ist eine ganz normale Körperreaktion. Deshalb hör auf Dich zu schämen und sage Deiner Freundin: “Sorry, aber Dich zu küssen ist so schön, da macht er, was er will!“ Wenn Du ihr das nämlich erklärt hast, bist Du beim nächsten Kuss nicht mehr so angespannt weil Du die ganze Zeit Deine Erektion verhindern willst. Und wenn Du nicht mehr so viel darüber nachdenkst, wird das wahrscheinlich einfach von selber weniger. Vielleicht traust Du Dich Deine Freundin zu fragen, wie sie es findet, wenn Du einen steifen Penis bekommst. Viele Mädchen finden es nämlich ganz klasse, wenn sie merken, dass der Freund beim Küssen erregt wird. Oft sprechen sie nur nicht darüber, weil sie sich etwas schämen, über solche Dinge zu reden. Dabei wäre mehr Offenheit für beide Seiten interessant! Oder?

Dein Dr.-Sommer-Team

