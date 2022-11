Er will unbedingt Sex!

Tanja, 14: Seit ein paar Wochen habe ich einen Freund. Bisher hatten wir keinen Sex, aber er sagt immer zu, dass er mit mir schlafen will. Ich will aber noch warten, doch das versteht er nicht. Alle Jungs in meiner Klasse sind so drauf. Was kann ich dagegen machen?

Dr.-Sommer-Team: Lass Dich nicht drängen!

Liebe Tanja,

viele Jugendliche können es gar nicht abwarten, endlich ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit dem Freund oder der Freundin zu machen. Die Mädchen sind dabei allerdings meist etwas zurückhaltender. Ihnen ist es vor allem wichtig, den Traumjungen zu finden und seine Gegenwart zu genießen. Dazu gehören zu Anfang schöne Dates, liebe Worte, Nähe, Zärtlichkeit und Küssen. Mit Sex wollen sie noch warten. Vor allem, weil die Angst haben, schwanger zu werden und weil sie sicher sein wollen, dass "er" auch wirklich der Richtige fürs erste Mal ist.

Jungen sind da zwar grundsätzlich ähnlich. Aber für sie darf es mit der sexuellen Annäherung oftmals gern schneller losgehen. Das bedeutet nicht, dass sie es nur darauf abgesehen haben. Bei ihnen läuft nur ein etwas anderes Programm im Körper ab, das die Neugierde und Lust in den Vordergrund drängt.

Dieser Unterschied zwischen den Bedürfnissen von Jungen und Mädchen ist oft nicht immer gut vereinbar. Und er bringt leider immer wieder mit sich, dass sich Mädchen von ihrem Freund bedrängt fühlen.

Da bleibt nur eins: Steh zu Deinen Bedürfnissen und gehe keinen Kompromiss ein, der Dir hinterher Leid tut. Sollte Dein Freund nicht länger warten wollen, muss er das sagen. Solange sag ihm jedes Mal liebevoll aber bestimmt, dass Du noch nicht so weit bist.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

