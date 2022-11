Ein guter Nassrasierer sorgt mit Rasierschaum schnell und unkompliziert für glatte Haut. Einfach den Schaum auftragen und damit Haut und Haar weich machen. Dann mit ganz sanftem Druck über die Haut gleiten. Eine Rasur gegen die Wuchsrichtung wird besonders gründlich. Wer das nicht verträgt und zum Beispiel rote Punkte bekommt, kann auch Wuchsrichtung rasieren. Und statt Rasierschaum kannst du auch ein schäumendes oder cremiges Duschgel verwenden, zum Beispiel, wenn du das Rasieren in deine tägliche Duschroutine einbaust.

Allerdings: Eine Nassrasur ist meist nur am ersten Tag wirklich perfekt glatt. Danach kommen schon bald die kleinen Stoppeln der nachwachsenden Härchen und fühlen sich pieksig an. Vor allem dort, wo das Haar dicker ist. Das heißt: Mit der täglichen Rasur geht ziemlich viel Zeit drauf, wenn man immer und überall glatte Haut haben will. Dafür tut sie nicht weh und lässt sich in der Dusche gleich mit erledigen. Preiswert ist Rasieren ebenfalls, denn es gibt in Drogeriemärkten gute und günstige Rasierer. Nimm aber nicht die allerbilligsten, die Qualität ist nicht unwichtig.