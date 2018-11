Enthüllt: So viel verdienen die Bayern-Stars

Die Fußballklubs machen immer wieder ein Geheimnis aus den Gehältern ihrer Stars. Nun wurde enthüllt, wieviel die Bayern-Stars verdienen. Wir verraten euch, die Informationen zu den Profi-Gehältern der FC Bayern München Spieler.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski steht seit der Saison 2014/15 bei FC Bayern München als Stürmer unter Vertrag. Der Kicker bekommt 15 Millionen Euro Gehalt pro Saison. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft 2021 aus, jedoch geht man davon aus, dass er den Verein vorzeitig verlassen wird.

Thomas Müller

Thomas Müller spielt bereits seit 18 Jahren beim Fußball-Club Bayern. Er begann in der D-Jugend seine Karriere beim FCB und ist einer der längsten Spieler des Vereins. Sein Gehalt beläuft sich auf 15 Millionen Euro. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft 2021 aus, dieser wird jedoch höchstwahrscheinlich um weitere 5 Jahre verlängert.

Manuel Neuer

Manuel Neuer steht seit 2011 für den FC Bayern im Tor. Der 32-Jährige verdient ebenfalls 15 Millionen Euro pro Saison. Der Vertrag des Torhütters läuft auch bis 2021. Wir sind gespannt, ob Neuer dem Verein weiterhin erhalten bleibt.

James Rodriguez

Real Madrid leiht James Rodriguez für zwei Jahre an den FC Bayern aus. Laut Football Leaks zahlt München an Madrid zwei Raten zu je 6,5 Millionen Euro. Um den Kolumbianer im Sommer 2019 entgültig für sich zu beanspruchen müssten die Münchner noch 42 Millionen Euro draufzahlen. Derzeit erhält Rodriguez 13 Millionen Euro Gehalt.

Franck Ribéry

Franck Ribéry ist seit 2007 ein Teil vom FC Bayern München. Der Franzose bekommt im Gegensatz zu seinen Teamkollegen "nur" 12 Millionen Euro Gehalt. Dieses JAhr läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers aus. Wir sind gespannt, ob der 35-Jährige dem Münchner Verein erhalten bleibt.

Jérôme Boateng

Jérôme Boateng ist seit 2011 in der Position des Abwehrspielers für den FC Bayern München tätig. Sein Gehalt beläuft sich auf 11 Millionen Euro pro Saison. 2021 läuft der Vertrag des 30-Jährigen aus, es wird spekuliert, dass es einen Transfer geben soll.

David Alaba

David Alaba spielt mit Unterbrechungen seit 2008 für den FCB. Der Österreicher bekommt genauso wie Boateng 11 Millionen Euro pro Saison. Sein Vertrag läuft ebenfalls 2021 aus.

Thiago Alcántara

Thiago Alcántara ist 2013 vom FC Barcelona zum FC Bayern München gewechseln. Der gebürtige Italiener bekommt ebenfalls 11 Millionen Euro pro Saison.

Mats Hummels

Mats Hummels spielte von seinem siebten Lebensjahr an beim FC Bayern München. Für ein 8 Jahre andauerndes Intermezzo wechselte der 29-Jährige zum Bundesligisten Borussia Dortmund. 2016 führte es ihn wieder zu seinen Wurzeln zurück. Seither bekommt Mats 10 Millionen Euro pro Saison.

Joshua Kimmich

Seit 2015 spielt Joshua Kimmich für den FC Bayern München. Der 23-Jährige kassiert 9 Millionen Euro pro Saison. Er belegt Platz 5 des Rankings der aktuellen Top-Verdiener der Bayern. Sein Vertrag endet 2023, doch das Küken hat noch eine lange Fußballkarriere vor sich.

Arjen Robben

Arjen Robben spielt seit 2009 für den FCB. Der 34-Jährige erhält ein Gehalt in Höhe von 7 Millionen Euro – damit bekommt er in unserem Ranking die niedrigste Gage unter den Bayern-Spielern. Das dürfte Robben, jedoch nicht all zu sehr stören. Während seiner langjährigen Karriere in der niederländischen Nationalmannschaft hat Arjen ein ordentliches Sümmchen kassiert.