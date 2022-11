Dünn sein als Ziel? Gefahren von Diäten!

Mehr als die Hälfte der jugendlichen Mädchen fühlen sich zu dick oder sind auf andere Weise mit ihrem Körper unzufrieden. Dabei haben längst nicht alle von ihnen wirklich Übergewicht. Und auch Jungen sind kritisch mit ihrem Körper. Während jedoch Jungen gern muskulöser wären, wünschen sich Mädchen eher dünnere Beine, einen kleineren Po oder weniger Bauch.

Trotzdem versuchen viele Mädchen durch Diäten an ihr Ziel zu kommen. Dabei probieren sie oftmals vor allem radikale Wunderdiäten, die sichtbaren Erfolg in nur wenigen Tagen versprechen. Doch solche Diäten sind für jeden Körper und vor allem in der Pubertät besonders schädlich. Denn der Körper wird in vielerlei Hinsicht unterversorgt, wenn gehungert wird oder die Ernährung sehr einseitig abläuft.

Einige Mädchen nehmen sogar Abführmittel oder erbrechen sich absichtlich nach dem Essen, um zu sich genommene Nahrung schnell wieder loszuwerden. Extreme sportliche Betätigung ist ebenfalls ein Versuch vieler Mädchen, ihren Körper aktiv zu verändern. Gepaart mit einer Diät wird der Körper dadurch jedoch oft überbeansprucht und geschädigt.

Wer erst mal in so einer Diät steckt oder sich schon an das Hungern gewöhnt hat, läuft Gefahr, eine Essstörung zu bekommen. Wem das passiert, der schafft es irgendwann nicht mehr, ausreichende Mengen zu essen oder bei sich zu behalten. Diese Menschen brauchen oftmals professionelle Hilfe, um wieder gesund zu werden und zu normalem Essverhalten zurückzukehren. Doch bevor jemand merkt oder sich selber eingesteht, dass er oder sie betroffen ist, ist der Körper oftmals schon geschädigt worden. Deshalb ist es wichtig, sich die möglichen Folgen von ungesunden Diäten klarzumachen, bevor man sich mit dem Thema Abnehmen näher beschäftigt.

Es gibt aber noch jede Menge anderer Folgen von Unterernährung:

» Verzögerung oder Stillstand des Körperwachstums in der Pubertät

» Ausbleiben der Periode, Brüste oder Hüften wachsen nicht mehr weiter

» Frieren, Schwindel, Kraftlosigkeit und fehlender Antrieb, Konzentrationsprobleme

» Stimmungsschwankungen oder depressive Grundstimmung

» Durchfall oder Verstopfung

» Muskelabbau, Herzmuskelschäden

» zerbrechliche Knochen

» Entzündung der Speiseröhre, Blut spucken

» wunder Mundbereich und eventuell auch wunde Hände