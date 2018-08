Drake: Schlägerei vor Club!

Schon wieder eine Schlägerei? Superstar Drake ist erneut in eine Nachtclub-Prügelei involviert.

Drake: Krasse Schlägerei

Da hat es mächtig geknallt! Von Kourtney Kardashians Ex-Freund Younes Bendjima ist nun plötzlich ein Video einer heftigen Schlägerei aufgetaucht. Der frühere Profiboxer besuchte vor ein paar Monaten zusammen mit Rapper Drake und einigen anderen Freunden den bekannten Nachtklub "Delilah" in West Hollywood. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das zeigt: Als der Trupp im Begriff ist, den Club über die Hintertür zu verlassen, holt Younes zum Schlag aus und attackiert einen der Mitarbeiter! Wie "TMZ" berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen März. Der Angestellte des Lokals öffnete der Gruppe die Tür und ließ dabei angeblich eine abfällige Bemerkung über Kourtneys einstigen Toyboy und dessen Freunde fallen. Dadurch fühlte Younes sich anscheinend so provoziert, dass er sich nicht anders zu helfen wusste und seine Fäuste sprechen ließ. Aber nicht nur das Malemodel geriet in Rage, auch ein weiterer Mann prügelte auf das Opfer ein!

Drake Schlägerei: Welche Rolle spielt er?

Auch Drake war mit von der Partie, involvierte sich jedoch nicht in die Schlägerei, sondern ging erstmal ein paar Schritte zurück wie man ganz klar in dem Video sieht. Laut Angaben des "LAPDs" wollte das Opfer erst Anzeige erstatten, hat es dann jedoch doch nicht getan. Das Beweis-Material zeigt eindeutig, wie Younes zuerst handgreiflich wird und den jungen Mann mehrfach schlägt und an seinen Haaren zieht, bevor er ihn auf den Boden befördert, um dort weiter auf ihn einzuschlagen. Auch wenn Kourtneys Verflossener für die Prügelattacke nicht belangt wird, wirft der brutale Zwischenfall kein gutes Licht auf ihn!

Ein Beitrag geteilt von Younes Bendjima (@younesbendjima) am Jun 28, 2017 um 11:21 PDT

