Steh zu deiner Lust! Das macht dich attraktiv. Die meisten Jungs finden es toll, wenn ihre Freundin ihre sexuellen Bedürfnisse zeigt und sagt, was sie will. Dein Risiko, dich damit zu blamieren, ist also extrem gering. Klar kann es sein, dass er dann so was sagt wie: "Ich fühl mich noch nicht reif dafür." Oder: "Lass uns damit lieber noch warten." Aber selbst dann habt ihr wenigstens einen Anlass, mal drüber zu reden.